PressFocus Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Manchester United stara się domknąć transfer Casemiro. Wcześniej, jednak, Czerwone Diabły mocno zabiegały o Adriena Rabiota. Francuz oraz jego matka ponownie okazali się jednak twardymi negocjatorami i w efekcie z przenosin wyszły nici.

Adrien Rabiot był jednym z celów transferowych Manchesteru United

Matka, a zarazem agentka Francuza zażądała dla swojego syna podwyżki

Chciała, by na Old Trafford zarabiał dziewięć milionów euro. Ta kwota okazała się zaporowa nawet dla rozrzutnych Czerwonych Diabłów

Rabiot zażądał podwyżki za… no właśnie, za co?

Manchester United zdecydowanie zawiódł swoich fanów w dwóch pierwszych kolejkach Premier League. Nowe nabytki nie zdołały z miejsca wkomponować się w zespół, który zamiast o powrót do Ligi Mistrzów obecnie wplątał się w walkę o utrzymanie.

Dlatego też klub ruszył ponownie na rynek transferowy. Czerwone Diabły na gwałt poszukują środkowego pomocnika, który natychmiast podniesie jakość gry zespołu. Teraz na tapecie jest kwestia Casemiro, ale wcześniej Anglicy walczyli o Adriena Rabiota.

Francuz, którego odejścia wyczekuje chyba każdy kibic Juventusu, zdołał ponownie wzbudzić kontrowersje. Jego matka, a zarazem agentka, postawiła bowiem Manchesterowi United zaporowe warunki. Obecnie 27-latek jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy Starej Damy; inkasuje siedem milionów euro netto. Pomimo niemalże wypychania go z Turynu, agentka zwróciła się do Czerwonych Diabłów o pensję w wysokości dziewięciu milionów euro. Choć klub z Old Trafford znany jest z rozrzutnego wydawania pieniędzy, nie przystał na te warunki. Tym bardziej, że sam Juventus żądał dodatkowo około 20 milionów euro za swojego podopiecznego.

Rabiot w minionym sezonie rozegrał 45 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwie asysty.

