Man City sięgnie głęboko do kieszeni, aby odstraszyć Real Madryt

Jak informuje portal The Sun, Man City szykuje nową umowę dla Phila Fodena. Kilka miesięcy temu Anglik był łączony z transferem do Realu Madryt.

Źródło: The Sun

Foden otrzyma propozycję kontraktu. Real wyrażał zainteresowanie

Phil Foden jest obecnie jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Wychowanek Manchesteru City zanotował fantastyczny sezon 2023/2024 i w ten sposób prawdopodobnie zapracował sobie na nowy kontrakt. Serwis The Sun przekazał, że Obywatele szykują dla skrzydłowego znaczącą podwyżkę.

24-latek ma ważną umowę do 2027 roku, ale Man City woli zabezpieczyć interesy swojego talentu. Aktualnie Foden zarabia około 200 tys. funtów tygodniowo. Natomiast na nowych warunkach miałby się stać najlepiej opłacanym graczem na równi z De Bruyne i Haalandem, którzy inkasują 375 tys. funtów na tydzień.

Być może działania władz klubu z Etihad Stadium są spowodowane sensacyjnymi przesłankami The Sun. Według źródła gwiazdą Man City zainteresował się Real Madryt. Choć obecnie Królewscy wydają się mieć nieco inne plany, to niewykluczone, że ruszyliby po Fodena w przyszłości, gdy jego kontrakt dobiegałby końca. To standardowe działanie Florentino Pereza w poprzednich latach.

Phil Foden to perełka Pepa Guardioli, który nie wyobraża sobie swojej drużyny bez 24-latka. Hiszpan już w 2019 roku zachwycał się Anglikiem, używając naprawdę mocnych słów.

– Mówiłem wiele razy na konferencjach prasowych, ale może nie powiedziałem tego przy nim, że Phil jest najbardziej, najbardziej utalentowanym zawodnikiem, jakiego kiedykolwiek widziałem w mojej karierze menedżerskiej – mówił trener Man City kilka lat temu.

