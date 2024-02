Imago / Bagu Blanco Na zdjęciu: Alan Varela

Manchester City będzie rywalizował z Liverpoolem o jednego zawodnika

Alan Varela znajduje się na liście życzeń gigantów Premier League

Pomocnik FC Porto ma kosztować ok. 70 milionów euro

Alan Varela będzie mógł wybierać między dwoma gigantami Premier League

Manchester City oraz Liverpool od kilku sezonów rywalizują między sobą o miano najlepszej drużyny w Premier League. Teraz walkę z boiska przeniosą również na rynek transferowy. Podczas letniego okna transferowego oba kluby będą starać się o transfer tego samego piłkarza.

Według portalu Caughtoffside.com piłkarz, który przykuł zainteresowanie The Citiziens oraz The Reds to Alan Varela. 22-latek aktualnie jest piłkarzem FC Porto, gdzie za grę na portugalskich boiskach zbiera znakomite recenzje. Na ten moment uzbierał liczbę 28 spotkań, w których dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

Zarówno Manchester City, jak i Liverpool muszą liczyć się ze sporym wydatkiem w przypadku transferu Vareli. W kontrakcie pomocnika znajduje się suma odstępnego w wysokości 70 milionów euro.