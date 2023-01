PressFocus Na zdjęciu: Malcom

Malcom może zostać bohaterem przeprowadzki last minute. Brazylijski skrzydłowy od kilkunastu godzin jest łączony z PSG, które może podjąć próbę jego sprowadzenia w końcówce okienka.

PSG nie pozyska tej zimy Rayana Cherkiego

To sprawia, że coraz bliżej Paryża jest Malcom

Brazylijczyk chętnie wróciłby do Francji

Malcom trafi na Parc des Princes?

Według najnowszych informacji “Foot Mercato”, ewentualny transfer Malcoma z Zenitu Sankt Petersburg do Paris Saint-Germain nabiera kształtów. PSG szuka następcy Pablo Sarabii, który za 5 milionów euro przeszedł do Wolverhampton Wanderers. Lider Ligue 1 jako priorytet postawił sobie sprowadzenie Rayana Cherkiego, który ma jednak zostać w Lyonie do końca sezonu.

Taki obrót zdarzeń sprawia, że PSG może zwrócić swoją uwagę właśnie na Malcoma, którego agenci wczoraj podobno zaoferowali usługi swojego klienta francuskiemu klubowi. 25-latek mógłby zostać wypożyczony na Parc des Princes, a Paris Saint-Germain zapewniłoby sobie opcję wykupu karty zawodniczej wychowanka Corinthians.

Ofensywny piłkarz jest znany w Europie z występów dla Barcelony oraz Girondins Bordeaux, więc przeprowadzka do Paryża byłaby dla niego powrotem do Francji, skąd wypłynął na szerokie wody. Wówczas o jego względy zabiegała nie tylko “Duma Katalonii”, ale także włoska Roma.

Malcom, którego Zenit Sankt Petersburg kupił za 40 milionów euro, w 23 spotkaniach tej kampanii strzelił 15 bramek i zaliczył 7 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 24 mln euro,