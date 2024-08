Lukaku zmienia klub. Transferowy hit wreszcie stał się faktem!

Romelu Lukaku jest bliski dołączenia do Napoli w ramach transferu z Chelsea o wartości 30 milionów euro. "Sky Sport Italia" informuje, że belgijski napastnik przejdzie testy medyczne w środę, 28 sierpnia. Oba kluby doszły już do porozumienia, a prawnicy Lukaku finalizują szczegóły związane z prawami do wizerunku.

Romelu Lukaku od wielu tygodni jest łączony z transferem do Napoli. Belg po wypożyczeniu do AS Romy wrócił do Chelsea, ale nie znajdował się w planach The Blues. Z kolei za wszelką cenę chciał go mieć w swoich szeregach Antonio Conte, który przejął stery pod Wezuwiuszem przed sezonem. Obaj pracowali ze sobą w Interze Mediolan i pozostają w dobrych relacjach. Jednak kluby przez długi czas nie potrafiły osiągnąć porozumienia.

Tymczasem, ekspert transferowy “Sky Sport Italia”, Gianluca Di Marzio, przekazał, że dyrektorzy Napoli są przekonani o możliwości osiągnięcia pełnego porozumienia jeszcze dziś. W związku z tym testy medyczne dla Lukaku zostały już zarezerwowane. Były napastnik Interu i Romy ma przejść badania w środę, 28 sierpnia. Transfer potwierdza również Fabrizio Romano ogłaszając słynne “here we go”.

Nie jest jednak jasne, co stanie się z Victorem Osimhenem, który pozostaje kluczową postacią w składzie Napoli. Nigeryjski napastnik nie zagrał w żadnym meczu pod wodzą Antonio Conte, ale również nie zamierza przenosić się do Saudyjskiej Pro League. Jego agent potwierdził w poniedziałek, że Osimhen chce kontynuować karierę w Europie.

Mimo że w kontrakcie Osimhena z Napoli znajduje się klauzula wykupu na poziomie 130 milionów euro, RMC Sport sugeruje, że klub może zaakceptować ofertę w wysokości około 70 milionów euro, biorąc pod uwagę zbliżający się koniec okna transferowego. Zatem przyszłość Osimhena w Napoli stoi pod znakiem zapytania, a decyzje w tej sprawie muszą zapaść szybko.

