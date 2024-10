Luis Enrique chce wschodzącą gwiazdę. Barcelona żąda fortuny

Luis Enrique chciałby, żeby do PSG dołączył Pau Cubarsi. Jak informuje serwis Fichajes, Barcelona żąda za zawodnika naprawdę wielkich pieniędzy.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Pau Cubarsi życzeniem Luisa Enrique

Luis Enrique próbuje zbudować w PSG drużynę na własnych zasadach. Hiszpański szkoleniowiec cieszy się zaufaniem władz klubu i ma znaczący wpływ na planowanie transferów. Według serwisu Fichajes na liście życzeń trenera znalazło się kolejne ciekawe nazwisko.

Okazuje się, że Luis Enrique jest wielkim fanem talentu Pau Cubarsiego. 17-letni obrońca FC Barcelony już teraz jest pewnym elementem drużyny Hansiego Flicka i zdaniem wielu osób stanie się jednym z najlepszych piłkarzy świata na swojej pozycji. Zawodnikiem zachwycał się również Robert Lewandowski, który pod koniec poprzedniego sezonu nie mógł uwierzyć, że Cubarsi dysponuje takimi umiejętnościami w tak młodym wieku.

Barcelona zdaje sobie sprawę ze skali talentu 17-latka i nie ma zamiaru się go pozbywać. Obecny kontrakt Pau Cubarsiego obowiązuje do 2027 roku, a więc potencjalny kupiec musi się liczyć z pokaźnym wydatkiem. Serwis Transfermarkt wycenia piłkarza na 30 milionów euro, ale Duma Katalonii może zażądać nawet trzykrotnie wyższej kwoty. Wszystko po to, aby odstraszyć PSG.

W tym sezonie Pau Cubarsi zagrał łącznie w jedenastu meczach, a w czterech z nich drużyna zanotowała czyste konto. Warto odnotowac, że zawodnik ma za sobą również trzy występy w reprezentacji Hiszpanii.

