Enrique skreślił gwiazdę. PSG wyrzuciło prawie 100 milionów w błoto

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique skreślił Randala Kolo Muaniego

Luis Enrique ma pełne poparcie władz Paris Saint-Germain i jest postrzegany jako nadzieja do odniesienia triumfu w europejskich rozgrywkach. W ubiegłym roku drużyna zakończyła udział w Lidze Mistrzów na półfinale, co zostało odebrane za mały sukces. Natomiast teraz celem Hiszpana jest już wejście do wielkiego finału.

Początek sezonu 2024/2025 pokazał Luisowi Enrique, na których piłkarzy może liczyć w dłuższej perspektywie. Zdecydowanie największym rozczarowaniem okazał się Randal Kolo Muani. Jak twierdzi serwis El Nacional, zawodnik nie znajduje uznania w oczach hiszpańskiego trenera i prawdopodobnie może powoli szykować się do poszukiwań nowego klubu.

To wielki niewypał transferowy PSG, ponieważ w 2023 roku za Kolo Muaniego zapłacono zawrotne 95 milionów euro. Piłkarz nieźle prezentował się w kadrze Francji, a oprócz tego regularnie strzelał w barwach Eintrachtu Frankfurt. Niestety przenosiny do Paryża znacząco wyhamowały rozwój jego kariery.

Według przesłanek z dziennika “L’Equipe” PSG jest gotowe do wysłuchania ofert za napastnika i bierze pod uwagę możliwość wypożyczenia. Ponoć jednym z zainteresowanych stał się Manchester United, który również nie ma komfortu na pozycji środkowego snajpera. W ekipie Czerwonych Diabłów rozczarowaniem okazał się Joshua Zirkzee.

