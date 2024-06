Los Kimmicha przesądzony. Bayern czeka na oferty

Według raportu dziennikarzy Sport Bild, Christiana Falka i Tobiego Altschaffla, Joshua Kimmich nie jest już częścią planów Bayernu Monachium na przyszły sezon. To może oznaczać tylko jedno: Niemiec po sezonie odejdzie z klubu.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Kimmich po sezonie opuści Bayern Monachium

Joshua Kimmich może opuścić Bayern Monachium po sezonie, jeśli do klubu wpłynie odpowiednia oferta. Bawarczycy nie planują przedłużenia jego kontraktu, który wygasa w 2025 roku. Florian Plettenberg, dziennikarz Sky Sport, potwierdza te doniesienia i dodaje, że Niemca ma na oku kilka klubów: Manchester City, Liverpool FC, Arsenal FC, Real Madryt oraz FC Barcelona.

Kimmich, jako jeden z kluczowych zawodników Bayernu, wzbudza duże zainteresowanie największych klubów Europy. Jego transfer byłyby znaczącym wydarzeniem na rynku transferowym, a sam zawodnik wydaje się być gotowy na zmianę otoczenia..

Vincent Kompany, nowy trener Bayernu Monachium, ma inne plany dotyczące środka pola. Jako główny cel transferowy wskazuje Joao Palhinhę, co dodatkowo zmniejsza szanse Kimmicha na pozostanie w dotychczasowej roli. Niemiecki pomocnik mógłby ewentualnie zostać przesunięty na pozycję prawego obrońcy, ale nie jest jasne, czy chciałby grać na tej pozycji długoterminowo.

To nie pierwszy raz, gdy przyszłość Kimmicha w Bayernie staje pod znakiem zapytania. Plotki o jego odejściu pojawiały się już przed zatrudnieniem Kompany’ego, ale od czasu jego przybycia do klubu nabrały one na sile. Wydaje się, że nowy reżim Bayernu nie jest tak zafascynowany Kimmichem jak poprzedni szkoleniowcy.

