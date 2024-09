Locatelli mógł opuścić Juventus. Znany trener chciał go w Ligue 1

Manuel Locatelli był na liście życzeń Roberto De Zerbiego. Włoski taktyk chciał ściągnąć gwiazdę Juventusu do Olympique Marsylii - informuje Tuttosport.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Manuel Locatelli

De Zerbi chciał Locatelliego w Marsylii, pomocnik wolał zostać w Juventusie

Olympique Marsylia ma za sobą bardzo ciekawe letnie okno transferowe. Nowym szkoleniowcem klubu został Roberto De Zerbi, który będzie walczył z drużyną ze Stade Velodrome o powrót do europejskich pucharów. W tym celu, aby zrealizować postawione przed nim zadanie, zarząd klubu sprowadził mu takich piłkarzy jak Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbierg czy Elya Wahi.

Olimpijczycy podczas okresu transferowego starali się również pozyskać jedną z gwiazd Juventusu oraz całej Serie A. Roberto de Zerbi mocno naciskał na środkowego pomocnika, aby zdecydował się na grę w Maryslii i Ligue 1. Z informacji dziennika Tuttosport wynika, że Manuel Locatelli nawet przez chwilę nie rozważał odejścia z Juventusu. Reprezentant Włoch był zdecydowany, aby pozostać w klubie z Turynu. Warto przypomnieć, że Stara Dama przeszła latem rewolucję kadrową pod okiem nowego trenera, czyli Thiago Motty.

Locatelli przeprowadził się do Turynu z Sassuolo latem 2021 roku. Neroverdi łącznie na sprzedaży pomocnika zarobili ok. 50 mln euro. W bieżących rozgrywkach nie musi się martwić o miejsce w składzie, bowiem jak dotąd rozegrał 3 mecze w Serie A, zaczynając w wyjściowym składzie. Juventus po dobrym starcie w rozgrywkach ligowych zajmuje 2. miejsce z dorobkiem 7 punktów. Taką samą liczbę punktów mają trzy inne zespoły we Włoszech: Inter Mediolan, Torino oraz Udinese.