Stanislav Lobotka nowym celem transferowym hiszpańskiego giganta

Stanislav Lobotka

Stanislav Lobotka na radarze Barcelony

FC Barcelona doskonale prezentuje się pod wodzą Hansiego Flicka. Po 9. kolejce Katalończycy nie tylko utrzymują pozycję lidera, ale także wypracowali trzy punkty przewagi nad największym rywalem, Realem Madryt. Niemiecki trener zdaje sobie sprawę, że drużyna potrzebuje dalszych wzmocnień w pomocy, by rywalizować na najwyższym poziomie.

Okazuje się, że niemiecki szkoleniowiec zwrócił się do zarządu Barcelony z prośbą o sprowadzenie Stanislava Lobotki. Pomocnika SSC Napoli był wcześniej również na radarze Xaviego Hernandeza. Zawodnik wyróżnia się w Serie A nie tylko znakomitą umiejętnością utrzymywania piłki, ale także doskonałym czytaniem gry, co czyni go jednym z najbardziej cenionych pomocników we Włoszech.

Klub z Camp Nou planuje złożyć ofertę. Dyrektor sportowy Deco bada różne możliwości osiągnięcia porozumienia z włoskim klubem w sprawie 29-letniego defensywnego pomocnika. Barcelona nie wyklucza nawet opcji wymiany zawodników, a w grę mogą wchodzić tacy piłkarze jak Ferran Torres, Pablo Torre czy Eric Garcia.

Lobotka przeniósł się do Neapolu z Celty Vigo za 23 mln euro w 2020 roku. W barwach Partenopei rozegrał łącznie 172 spotkania, zdobywając dwie bramki i notując trzy asysty.