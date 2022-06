Pressfocus Na zdjęciu: Takumi Minamino

Takumi Minamino zdecydowanie nie sprowadził się w Premier League. Liverpool sprzeda zatem Japończyka i to w dodatku z zyskiem.

Takumi Minamino opuści Liverpool po nieudanej przygodzie

Japończyk będzie kontynuował karierę w Ligue 1

Nowy klub 27-latka dogadał się z Liverpoolem w sprawie kwoty odstępnego

Kierunek Ligue 1

Liverpool znany jest z tego, że gracze, którzy przychodzą na Anfield, stają się często zawodnikami klasy światowej. Pomaga w tym głównie Juergen Klopp. Rzecz jasna nie wszystkim uda się zrobić karierę w barwach The Reds. Wyzwaniu nie sprostał Takumi Minamino, który do klubu trafił w styczniu 2020 roku, a niedługo zasilili AS Monaco.

Japoński skrzydłowy został kupiony przez Liverpool z Salzburga za osiem i pół miliona euro. Biorąc pod uwagę sumę, za którą do klubu trafił 27-latek, nie można nazwać go wpadką transferową. Na Anfield oczekiwano po nim jednak więcej. Minamino nie poradził sobie z konkurencją i przeważnie dostawał mało minut od Juergena Kloppa. Łącznie rozegrał ponad 2200, co przełożyło się na 55 występów. Piłkarz strzelił 14 goli i zaliczył 3 asysty.

Minamino i Liverpool są zgodni, że rozstanie będzie korzystne dla obu stron. Te nastąpi już niedługo, ponieważ najprawdopodobniej znamy już nowego pracodawcę Japończyka. Zostanie nim AS Monaco, które dogadało się z The Reds w kwestii odstępnego. Francuski klub zapłaci za 27-latka 15 milionów euro. Kolejne trzy mogą trafić na konto Liverpoolu po spełnieniu określonych w umowie warunków. The Reds robią zatem świetny interes, gdyż zarobili na kupnie Minamino.

Czytaj także: Czwartki z Ligą Europy to za mało. Co musi zmienić się na Old Trafford?