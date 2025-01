Liverpool musi przygotować się na potencjalne odejście Mohameda Salaha. The Reds zamierzają zastąpić go gwiazdą Realu Madryt, twierdzi portal TEAMtalk.

News Images LTD / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool na zakupach w Realu?

Liverpool doskonale radzi sobie w Premier League i Lidze Mistrzów. Jednak The Reds cały czas mierzą się z zakulisowymi problemami. Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk i Mohamed Salah są związani z klubem kontraktami ważnymi tylko do 30 czerwca . To oznacza, że mogą negocjować warunki porozumienia z nowymi pracodawcami i pożegnać się z Anfield Road wraz z zakończeniem sezonu.

