Liverpool zainteresowany gwiazdą Bundesligi. To byłby hit transferowy

Liverpool wyraża zainteresowanie napastnikiem Borussii Dortmund, Karimem Adeyemim - donosi Corriere Dello Sport. The Reds uważnie śledzą rozwój 23-letniego zawodnika.

News Images / PressFocus Na zdjęciu: Arne Slot

Adeyemi może odejść z Borussii

Liverpool obserwuje gwiazdę Borussii Dortmund, Karima Adeyemiego. The Reds mogą rozważyć transfer 22-letniego zawodnika w najbliższej przyszłości. Niemiec jest również łączony z Chelsea.

W styczniu odejście 23-letniego skrzydłowego jest mało prawdopodobne. Taki ruch może być realny w trakcie letniego okienka transferowego. Klub z Anfield potrzebuje większej jakości i głębi w ofensywie, szczególnie w przypadku odejścia Mohameda Salaha latem. Egipcjaninowi za kilka miesięcy kończy się kontrakt i wciąż nie osiągnięto porozumienia w kwestii nowej umowy.

Adeyemi udowodnił swoją wartość w Bundeslidze i mógłby okazać się świetnym wzmocnieniem. 23-latek potrafi grać zarówno jako środkowy napastnik, jak i skrzydłowy, co czyni go wszechstronnym zawodnikiem. Od momentu dołączenia do Borussii Dortmund strzelił 19 goli i zaliczył 13 asyst w 80 spotkaniach. W przeszłości występował także w RB Lipsk. gdzie rozegrał 94 mecze i zdobył 33 bramki i 24 asysty.

Napoli także monitoruje sytuację Adeyemiego. Klub z Serie A ma nadzieję pozyskać Alejandro Garnacho z Manchesteru United, jednak jeśli negocjacje w sprawie Argentyńczyka nie dojdą do skutku, mogą zwrócić uwagę na gwiazdę Bundesligi.

Kontrakt młodego napastnika z klubem z Dortmundu obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.

Zobacz także: Liverpool nie straci gwiazdy? Napastnik podjął decyzję