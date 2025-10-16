Liverpool rozgląda się za nowym obrońcą. Jak się okazuje, The Reds mają na celowniku Charliego Cresswella z Toulouse. Anglik jest też łączony z Newcastle United - donosi "TBR Football".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Charlie Cresswell wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

Liverpool bardzo dobrze rozpoczął ten sezon. Jednak od pewnego czasu dyspozycja podopiecznych Arne Slota pozostawia wiele do życzenia. Tuż przed przerwą reprezentacyjną mistrzowie Premier League uznali wyższość Crystal Palace (1:2). Teraz przed The Reds trudne zadanie, ponieważ w niedzielę zmierzą się przed własną publicznością z Manchesterem United.

Nie od dziś wiadomo, że Liverpool chce pozyskać nowego defensora. Prace nabrały rozpędy, po tym jak poważnej kontuzji nabawił się Giovanni Leoni. The Reds już zimą chcą sprowadzić obrońcę. Jak się okazuje, mistrzowie Anglii wytypowali już kandydata. Serwis „TBR Football” informuje, że w kręgu zainteresowań drużyny z Anfield Road znalazł się Charlie Cresswell z Toulouse.

Wspomniane źródło zaznacza, że Liverpool jednak nie jest jedynym zespołem, który ma na celowniku angielskiego defensora. 23-latek znajduje się również na radarze Newcastle United. Zapowiada się zatem ekscytująca walka o sprowadzenie wychowanka Leeds United.

Charlie Cresswell reprezentuje barwy Toulouse od lata zeszłego roku. Anglik dotychczas rozegrał 41 spotkań w koszulce francuskiego zespołu. W tym czasie udało mu się pięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.