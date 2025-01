Liverpool podjął decyzję. Wiadomo, co z przyszłością Chiesy

Liverpool podjął decyzję w sprawie Federico Chiesy. The Reds zgodzili się na wypożyczenie włoskiego skrzydłowego. SSC Napoli tymczasem wykazuje zainteresowanie wychowankiem Fiorentiny - infoormuje "Foot Mercato".

Andrew Orchard sports photography / Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa oraz Arne Slot

Federico Chiesa otrzymał od Liverpoolu zielone światło na odejście!

Liverpool w letnim okienku transferowym zdecydował się na głośny ruch. Władze z Anfield Road postanowiły pozyskać Federico Chiesę z Juventusu. Kibice The Reds wiązali ogromne nadzieje z przyjściem włoskiego skrzydłowego, który kosztował zaledwie 12 milionów euro. Rzeczywistość jednak okazała się inna. 27-latek miał w trakcie sezonu spore problemy zdrowotne, a także zaległości treningowe, przez co tylko czterokrotnie zobaczyliśmy go na boisku.

Jak wynika z informacji przekazanych przez „Foot Mercato”, Liverpool podjął decyzję w sprawie Federico Chiesy. The Reds dali zielone światło reprezentantowi Italii na odejście. Będzie to jedynie półroczne wypożyczenie. Zawodnik wzbudza ogromne zainteresowanie, bowiem jego osoba znajduje się na celowniku czołowych klubów Serie A.

Tymczasem wspomniane źródło podaje, że jeden z zespołów wyraził gotowość na nawiązanie współpracy z Federico Chiesą. A jest nim SSC Napoli. Podopieczni Antonio Conte walczą o mistrzostwo Italii, ale ich problemem jest krótka ławka. Wypożyczenie 27-latka mogłoby być dobrym rozwiązaniem dla każdej ze stron.

Federico Chiesa może się pochwalić świetnymi statystykami w Serie A. Wychowanek Fiorentiny ma na koncie 235 występów. W tym czasie udało mu się strzelić 47 goli, a także zaliczyć 43 asysty.