Liverpool jest gotowy zaproponować SSC Napoli Darwina Nuneza oraz Federico Chiesę za Chwiczę Kwaracchelię, o czym informuje serwis "Rousing The Kop". Gruzin ma być następcę Mohameda Salaha.

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool przygotowany na wielką wymianę za Kwaracchelię

Liverpool w lecie prawdopodobnie będzie musiał pogodzić się z odejściem Mohameda Salaha. Egipcjanin już jakiś czas temu zapowiedział publicznie, że rozmowy ws. przedłużenia obecnej umowy są bardzo odległe od finalizacji i po wygaśnięciu kontraktu zakończy się jego przygoda na Anfield. Z tego też powodu The Reds szukają nowych opcji na skrzydło i wydaje się, że jest jeden faworyt do zastąpienia Salaha.

WIDEO: Skróty meczów Liverpoolu

Według informacji przekazanych przez serwis “Rousing The Kop”, Liverpool jest gotowy zaproponować SSC Napoli Darwina Nuneza oraz Federico Chiesę za Chwiczę Kwaracchelię. Gruzin jest bowiem podstawowym celem dla The Reds na najbliższy czas i w nim widzą następcę Mohameda Salaha. Z kolei Nunez oraz Chiesa są graczami, których Arne Slot nie do końca chce w swoim zespole i łączeni są z odejściem z Liverpoolu. Wydaje się więc, że ta propozycja jest przynajmniej rozsądna.

Chwicza Kwaracchelia w tym sezonie dla zespołu z Neapolu rozegrał 19 spotkań i zdobył pięć goli oraz zanotował trzy asysty. W sumie dla zespołu spod Wezuwiusza ma ponad 100 występów i 30 trafień . Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 85 milionów euro. Umowa 23-latka z Napoli wygasa w czerwcu 2027 roku.

Czy Kwaracchelia powinien zastąpić Mohameda Salaha? Tak, to dobra opcja

Nie, to zły następca Tak, to dobra opcja

Nie, to zły następca 0 Votes

