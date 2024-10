Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Alvaro Carreras na celowniku Liverpoolu

Liverpool nie szalał z transferami podczas letniego okna, ściągając do drużyny tylko Federico Chiesę. W takiej sytuacji klub może sobie pozwolić na poważniejsze wydatki w 2025 roku. Okazuje się, że jednym z celów The Reds może być pozyskanie lewego obrońcy, a przynajmniej takie informacje przekazał serwis O Jogo.

Według doniesień na celowniku Liverpoolu znalazł się Alvaro Carreras z Benfiki. 21-letni lewy obrońca zanotował kilka udanych występów na początku sezonu 2024/2025 i szybko może zapracować na transfer do dużo większego klubu. Zawodnik ma kontrakt do 2029 roku, a więc transakcja nie będzie łatwa do realizacji.

Najprostszym wyjściem byłoby zapłacenie 50 milionów euro, bo tyle wynosi klauzula wykupu Hiszpana. Jednak na ten moment piłkarz raczej nie jest aż tyle wart. Transfermarkt wycenia go na 8 milionów euro.

Co ciekawe, Alvaro Carreras ma za sobą pobyt w Realu Madryt i Manchesterze United. W latach 2017-2020 piłkarz szkolił się w barwach Królewskich, zaś później do jego talentu próbowały się przekonać Czerwone Diabły. Ostatecznie klub z Old Trafford zdecydował się na sprzedaż zawodnika latem 2024 roku za 6 milionów euro do Benfiki. Niedługo może się okazać, że był to naprawdę poważny błąd sztabu.

