fot. Laurent Lairys/Agence Locevaphotos / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Trent Alexander-Arnold to ma być strategiczny ruch dla ruch Realu Madryt

Real Madryt w ostatnim czasie stracił Daniego Carvajala, który doznał kontuzji. Tym samym pojawiła się w stołecznym klubie pilna potrzeba pozyskania nowego prawego obrońcy. Wzmocnienie na tej pozycji jest priorytetem dla władz Los Blancos. Tym bardziej że zmiennik w postaci Lucasa Vazqueza już przekroczył barierę 30 lat.

Zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie”

Od jakiegoś czas pojawiają się spekulacje na temat tego, kto może trafić do klubu z siedzibą na Estadio Santiago Bernabeu. Najbardziej realny scenariusz według Defensa Central zakłada transfer z udziałem Trenta Alexandra-Arnolda. Zawodnik aktualnie broni barw Liverpoolu, ale ma umowę tylko do końca czerwca 2025 roku. Na dzisiaj nic nie wskazuje na to, że piłkarz może parafować nowy kontrakt z ekipą z Anfield Road.

Real liczy zatem mocno na to, że uda mu się pozyskać reprezentanta Anglii na zasadzie wolnego transferu. Zwolennikiem tego rozwiązania jest przede wszystkim szef klubu Florentino Pereza. Ten w przeszłości już kilka podobnych ruchów wykonał. Real pozyskał na podobnych zasadach takich graczy jak: David Alaba, Antonio Ruediger czy Kylian Mbappe. Kolejnymi nowymi zawodnikami pozyskanymi w ten sposób mogą być nie tylko Alexander-Arnold, ale też Alphonso Davies, który też jest na radarze Los Blancos.

Za transferem Anglika do hiszpańskiej ekipy ma też przemawiać to, że zawodnik bardzo dobrze zna się z Jude Bellinghamem. To ma być też czynnik, który skłoni gracza The Reds do tego, aby związać się z klubem z La Liga. Dziennikarze tacy jak Jose Felix Diaz z Marki czy Fabrizio Romano wprost twierdzą, że transfer z udziałem Alexandra-Arnolda to będzie duże wyzwanie dla Realu. Niemniej zawodnik jest postrzegany w hiszpańskim klubie za wybrańca, co sprawia, że ogólnie w klubowych gabinetach panuje optymizm, że transakcja ostatecznie zostanie dopięta. Do tego jeszcze oczywiście daleka droga, ale przedstawiciele Królewskich są dobrej myśli.

Czytaj więcej: Manchester United i PSG oferują 100 milionów za gwiazdę Serie A