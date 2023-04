PressFocus Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Liverpool wycofał się z walki o Jude’a Bellinghama

Jurgen Klopp sporządził nową listę życzeń

Na oku niemieckiego szkoleniowca jest pięciu piłkarzy

Kogo widziałby w swoich szeregach szkoleniowiec Liverpoolu?

Jeszcze niedawno wydawało się, że to Liverpool jest na “pole-position” do pozyskania Jude’a Bellinghama z Borussii Dortmund. Jednak w ostatnim czasie kilku dziennikarzy zgodnie potwierdziło, że “The Reds” wyłączyli się z walki o angielskiego pomocnika. Sam Fabrizio Romano przekazał informacje, że władze klubu z Anfield zrezygnowały z transferu 19-latka ze względu na zbyt wysoką cenę.

Jurgen Klopp ma świadomość, że jeśli Liverpool chce walczyć o trofea w przyszłym sezonie, to zespół potrzebuje odświeżenia. Zwłaszcza w środku pola. Obecnie pomocnicy “The Reds” spisują się poniżej oczekiwań, a do tego po sezonie Anfield mają opuścić Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, czy Arthur Melo, który wróci z rocznego i dość nieudanego wypożyczenia do Juventusu.

Jak donosi Florian Plettenberg ze “Sky Sports Deutschland”, obecnie na liście życzeń Liverpoolu znajduje się pięciu zawodników. Mowa o takich graczach jak: Declan Rice, Moises Caicedo, Nicolo Barella, Matheus Nunes, czy Ryan Gravenberch. Władze “The Reds” muszą się jednak liczyć z tym, że za każdego z tych zawodników trzeba będzie sporo zapłacić.

Sprawdź także: Declan Rice zmieni barwy klubowe? Zaskakujący kierunek dla piłkarza