Według informacji przekazywanych przez Diario AS w obozach Liverpoolu znów wznowiono zainteresowanie pomocnikiem Realu Madryt. The Reds muszą znaleźć alternatywę na wypadek odejścia Hendersona i Fabinho.

Źródło: Diario AS

Źródło: Diario AS

IMAGO / Ruben de la Fuente Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Liverpool prawdopodobnie musi się pogodzić z odejściem dwóch pomocników

Saudyjskie kluby kuszą Hendersona i Fabinho

The Reds upatrzyli sobie w zastępstwo pomocnika Realu Madryt

Liverpool wciąż marzy o pomocniku Realu Madryt

Jordan Henderson i Fabinho najprawdopodobniej opuszczą Liverpool. Szczególnie blisko odejścia jest Brazylijczyk, który nie udał się z drużyną na obóz przygotowawczy do Niemiec.

Zobacz również: Kluczowe dni ws. przyszłości Kyliana Mbappe. PSG się niecierpliwi

W związku z tym Liverpool musi poszukać wzmocnień do środka pola. Do klubu już przyszli Alexis Mac Allister i Dominik Szoboszlai, ale wydaje się, że kadra The Reds nie będzie optymalna po odejściu dwóch ważnych postaci.

Nie od dziś wiadomo, że klub z Anfield marzy o pomocniku Realu Madryt, Aurelienie Tchouamenim. Jednak stanowisko zawodnika i Królewskich jest jasne. Obie strony chcą kontynuować współpracę i nie godzą się na pożegnanie.