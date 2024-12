Liverpool dopiął swego? Sergio Aguero rzucił newsem

fot. Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Mohamed Salah przedłużył kontrakt z Liverpoolem

Liverpool w tym sezonie pod wodza Arne Slota rywalizuje o mistrzostwo Premier League. The Reds jednocześnie mają ambitne plany związane z występami w Lidze Mistrzów. Działacze klubu pracowali natomiast w ostatnim czasie nad przedłużeniem kontraktu z jednym ze swoich kluczowych graczy. Wieści w sprawie przekazał Sergio Aguero w rozmowie z portalem Stake.com.

– Jak rozumiem, Salah odnowił swój kontrakt z Liverpoolem na kolejne dwa sezony. Myślę, że to powinno rozwiać wszelkie wątpliwości co do jego przyszłości – ujawnił Argentyńczyk.

– Pozostaje kluczowym zawodnikiem, a nowy kontrakt to najlepsza wiadomość, jaką Liverpool może otrzymać – dodał Aguero.

Salah to 32-latek, którego dotychczasowa umowa obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Wciąż nie pojawił się oficjalny komunikat w sprawie przyszłości reprezentanta Egiptu, który w tej kampanii błyszczy w ekipie z Anfield Road. Salah w trakcie sezonu 2024.2025 rozegrał jak na razie 23 mecze. Zdobył w nich 16 bramek i zaliczył też 13 kluczowych podań.

101-krotny reprezentant Egiptu dołączył do Liverpoolu latem 2017 roku. Wcześniej reprezentował barwy AS Romy. Suma transakcji wyniosła wtedy 42 miliony euro. Dzisiaj z kolei rynkowa wartość piłkarza kształtuje się w wysokości 55 milionów euro.

