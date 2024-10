Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Loic Bade może zastąpić Virgila van Dijka w Liverpoolu

Virgil van Dijk od lat jest czołowym defensorem na świecie i ostoją Liverpoolu. Holender pomógł „The Reds” sięgnąć po trofea, ale wkrótce ta historia może dobiec końca. Kontrakt 33-latka z klubem wygasa wraz z końcem czerwca przyszłego roku i obecnie nie ma przesłanego, że zostanie on przedłużony. Zatem kapitan lada moment może opuścić Anfield Road.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Liverpool powoli rozpoczyna poszukiwania następcy Virgila van Dijka. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że „The Reds” wytypowali już jednego kandydata. Tym zawodnikiem jest Loic Bade. Francuski defensor obecnie reprezentuje barwy Sevilli, w której jest wyróżniającą się postacią.

Wychowanek akademii Le Havre jest zobowiązany z hiszpańskim klubem kontraktem do 30 czerwca 2029 roku. Liverpool zatem będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela, aby przekonać 24-latka do transferu. Jeśli Francuz zdecyduje się na przeprowadzkę do Premier League, to będzie na nim ciążyła ogromna presja, jaką jest zastąpienie Virgila van Dijka.

Loic Bade reprezentuje barwy Sevilli od stycznia minionego roku. Francuski defensor do tej pory rozegrał 67 spotkań w koszulce hiszpańskiego zespołu. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć jedną asystę.