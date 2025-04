Liverpool chce skrzydłowego ligowego rywala. Klub blokuje transfer

Liverpool wyraził zainteresowanie Jarrodem Bowenem z West Hamu. Londyński klub jest przeciwny sprzedaży angielskiego skrzydłowego do mistrzów Anglii - donosi "CaughtOffside".

Na zdjęciu: Arne Slot

Jarrod Bowen na radarze Liverpoolu

Liverpool FC zdobył mistrzostwo Anglii w sezonie 2024/25 po niedzielnym zwycięstwie nad Tottenhamem Hotspur (5:1). To 20. tytuł mistrzowski Premier League w historii klubu. Menedżer Arne Slot nie kryje radości po zakończeniu swojego pierwszego sezonu w Liverpoolu, który zakończył się wielkim sukcesem. Holender zdobył ogromne uznanie za sposób, w jaki zbudował drużynę, która w całym sezonie przegrała tylko dwa mecze ligowe.

Pomimo wielkiego sukcesu, Slot nie zamierza spoczywać na laurach. Holender już teraz przygotowuje plany transferowe na kolejny sezon, mając na celu dalsze wzmocnienie swojej drużyny. W centrum uwagi Liverpoolu znalazł się Jarrod Bowen, który zachwyca swoją wysoką formą w West Ham United. Choć londyński klub zdaje sobie sprawę z rosnącego zainteresowania 28-letnim pomocnikiem, jest przeciwny jego sprzedaży latem.

The Reds szukają dynamicznego gracza, który wzmocni ich linię pomocy. Skrzydłowy w tym sezonie zdobył 10 bramek i zanotował 9 asyst w 32 meczach we wszystkich rozgrywkach. Według ustaleń “CaughtOffside”, kluby Premier League mogą latem ruszyć po Bowena, przygotowując oferty w wysokości 60 mln euro. Warto dodać, że kapitan West Hamu jest związany umową, która obowiązuje do końca czerwca 2030 roku.