PressFocus Na zdjęciu: Martin Terrier

Sadio Mane oznajmił, że tego lata opuści Liverpool. The Reds znaleźli kandydata na jego następcę w Stade Reannais. Mowa o Martinie Terrierze, który ma za sobą przełomowy sezon.

Liverpool musi znaleźć następcę dla Sadio Mane

Kandydatem The Reds jest Martin Terrier

Francuz strzelił aż 21 bramek w minionym sezonie, gra na kilku pozycjach i pracuje w defensywie. Wydaje się zatem idealnym graczem dla Juergena Kloppa

Portal Transfermarkt wycenia napastnika na 25 milionów euro

Terrier z szansą na wielki krok w karierze

Sadio Mane po finale Ligi Mistrzów oznajmił, że zamierza odejść z Liverpoolu. Jeszcze nie wiadomo, gdzie trafi Senegalczyk. Pewne jest jednak, że The Reds muszą znaleźć jego następcę. Jednego z nich Juergen Klopp odnalazł w Ligue 1. Martin Terrier, zawodnik Stade Rennais ma za sobą przełomowy sezon. Strzelił aż 21 ligowych bramek, podczas gdy jeszcze w kampanii 2019/2020 mógł przypisać sobie zaledwie jednego gola. Jedynie Kylian Mbappe i Wissam Ben-Yedder byli od niego skuteczniejsi.

Skuteczność oraz zdolność do gry zarówno na lewym skrzydle, jak i środku ataku, sprawia, iż wydaje się idealnym kandydatem dla niemieckiego szkoleniowca. Warto dodać, że Terrier jest też nauczony pracy w defensywie. Sam napastnik z pewnością będzie naciskał na transfer. Byłby to w końcu dla niego wielki krok w karierze. Stade Rennais ma jednak mocne karty podczas negocjacji. Kontrakt Francuza obowiązuje aż do 2025 roku, więc nie muszą przyjąć pierwszej oferty.

Terrier wystąpił łącznie w 46 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach – w tym w Lidze Konferencji. Zanotował w nich 21 bramek i siedem asyst. Portal Transfermarkt wycenia go na 25 milionów euro.

