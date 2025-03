fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool chce ruszyć po Alexandra Isaka

Liverpool zmierza w tej kampanii pewnym krokiem po mistrzostwo Anglii. Tymczasem władze klubu z Anfield Road przygotowują się już powoli do letniego okna transferowego, w którego trakcie mają zamiar dopiąć duży transfer. Informacje na ten temat przekazało Sky Switzerland.

Źródło podaje, że władze The Reds mają zamiar pozyskać Alexandra Isaka z Newcastle United. Gigant ligi angielskiej jest do tego stopnia zdeterminowany, aby pozyskać piłkarza, że już nawiązał kontakt z otoczeniem zawodnika. Działacze ekipy z St. James Park są świadome tego, że rośnie zainteresowanie wokół gracza. Tym samym ustaliło cenę za piłkarza na poziomie 180 milionów euro. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, to byłby to rekord transferowy Liverpoolu, który jak na razie najwięcej wydał na ruch z udziałem Dawina Nuneza za 85 milionów euro w 2022 roku.

25-letni zawodnik w tej kampanii jest jedną z najbardziej wyróżniających się postaci w lidze angielskiej. Isak wystąpił w 25 spotkaniach. Zdobył w nich 19 bramek i zaliczył też pięć asyst. Aktualna umowa zawodnika z Newcastle obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

Jasne jest jednak, że nie tylko Liverpool ma plan, aby sfinalizować transfer z udziałem Isaka. Reprezentant Szwecji znajduje się również na radarze takich ekip jak Arsenal czy Paris Saint Germain. Klub z Ligue 1 jest otwarty, aby w ramach rozliczenia za Isaka oddać angielskiej ekipy takich graczy jak: Goncalo Ramos, Kolo Muani czy Marco Asensio.

