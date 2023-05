Źródło: The Athletic

Pressfocus Na zdjęciu: Caoimhín Kelleher

Liverpool nie zgadza się na odejście swojego bramkarza

Anfield chce opuścić Caoimhín Kelleher

Irlandczyk wzbudza zainteresowanie w Premier League

Różnica zdań w Liverpoolu. Brak zgody na transfer

Liverpool może być spokojny o obsadę bramki. The Reds między słupkami nie zawodzi bowiem Alisson. Sytuacją tą niepocieszony jest Caoimhín Kelleher, który pełni role rezerwowego.

Irlandzki golkiper jest członkiem pierwszej drużyny Liverpoolu od kilku sezonu. Dotychczas Kelleher uzbierał 20 występów w barwach The Reds, które chce zmienić po tym sezonie.

24-latkowi zależy na regularnej grze. To byłoby możliwe w kilku klubach Premier League. Wykazują one zainteresowanie Irlandczykiem, ale Liverpool nie zgadza się na transfer. The Reds nie chcą jednak zatrzymać bramkarza na siłę, więc na zmianę barw pozwolą piłkarzowi tylko w przypadku otrzymania odpowiednio wysokiej oferty transferu.

