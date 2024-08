Legia łączona z sensacyjnym transferem. To Polak z silnej ligi

Bartłomiej Wdowik może niebawem wrócić do Ekstraklasy. Jak informuje dziennik "A Bola" zawodnik jest na liście Legii Warszawa.

Maciej Gillert / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Bartłomiej Wdowik łączony z Legią Warszawa

Bartłomiej Wdowik tego lata przeniósł się z Jagiellonii Białystok do portugalskiej Bragi za kwotę 1.5 miliona euro. Jednak tam nie przekonał sztabu szkoleniowego i szybko może wrócić do Ekstraklasy. Mogłoby się wydawać, że idealnym kierunkiem będzie powrót do Dumy Podlasia, natomiast dziennik “A Bola” wieszczy zupełnie inny scenariusz.

Według portugalskich dziennikarzy Bartłomiej Wdowik może udać się na wypożyczenie do Legii Warszawa. W ten sposób Braga chciałaby odbudować zawodnika, na którego niedawno wydała niemałą kwotę. Aktualnie są to tylko pogłoski, ale taki scenariusz wygląda na naprawdę możliwy.

Co ciekawe, w kontrakcie Wdowika wpisano klauzulę wykupu opiewającą na zawrotne 50 milionów euro. Taki zapis może sugerować, że Braga rzeczywiście wiązała duże nadzieje z jednokrotnym reprezentantem Polski.

Lewy obrońca zagrał w barwach portugalskiej ekipy zaledwie 18 minut. Miało to miejsce w kwalifikacjach do Ligi Europy, gdy drużyn Polaka prowadziła już 4:0. Otrzymanie tak mało znaczącej szansy raczej jasno wskazuje, że Bartłomiej Wdowik nie przebił się w hierarchii.

Paradoks jest taki, że Wdowika zastąpi Yuri Ribeiro, który tego lata odszedł z Legii Warszawa i podpisał kontrakt z Bragą. Jeśli polski defensor rzeczywiście trafi do stołecznej ekipy, to z kolei będzie następcą właśnie Portugalczyka.

