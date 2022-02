fot. PressFocus Na zdjęciu: Jacek Góralski

Legia Warszawa jest w bardzo trudnym położeniu. Mistrzowie Polski są aktualnie na autostradzie do Fortuna 1 Ligi. Ciekawe wieści przekazał natomiast Krzysztof Stanowski z Weszlo.com. Na celowniku stołecznego klubu znajduje się podobno Jacek Góralski.

Legia zainteresowana Góralskim

Legia Warszawa aktualnie plasuje się na przedostatniej pozycji w ligowej tabeli, legitymując się dorobkiem zaledwie 18 punktów na koncie. Nie dziwi zatem, że stołeczny klub zamierza jeszcze w trakcie trwającego okienka transferowego dokonać kilku wzmocnień.

W ligowej klasyfikacji gorszym bilansem punktowym od Wojskowych wyróżnia się tylko Bruk-Bet Termalica Nieciecza. W związku z tym władze Legii mają plan, aby pozyskać jeszcze tej zimy Jacka Góralskiego. Doświadczony zawodnik miałby wzmocnić warszawską ekipę w środku pola, co sugeruje za pośrednictwem mediów społecznościowych Krzysztof Stanowski.

“Z tego co słyszę, Legii zamarzył się Jacek Góralski. Nie wiem, czy to akurat jest ten piłkarz, którego drużyna potrzebuje, ale przynajmniej ktoś sobie zdał sprawę, że z tej ligi naprawdę da się spaść. Osłabianie składu będąc w strefie spadkowej to zabawa zapałkami” – napisał dziennikarz na Twitterze.

Jak dotąd już kilka ruchów kadrowych w Legii miało miejsce. Dołączyli do niej Patryk Sokołowski, Paweł Wszołek, czy Ramil Mustafajew. Niemniej z klubem rozstało się też kilku piłkarzy, na czele z Mahirem Emrelim. Wkrótce z Legią pożegna się prawdopodobnie także Luquinhas.

