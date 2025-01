Legia opublikowała komunikat ws. Alfareli. Wszystko jest już jasne

Miguoel Alfarela do końca sezonu 2024/25 zostanie wypożyczony do występującego w greckiej Superlidze GS Kallithea - poinformowała Legia Warszawa w oficjalnym komunikacie. O takim scenariuszu na łamach Goal.pl już kilka dni temu informował Piotr Koźmiński.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Migouel Alfarela

Alfarela oficjalnie wypożyczony do GS Khallithea

Miguoel Alfarela już od kilku dni był łączony z opuszczeniem Legii Warszawa. Mimo, że dołączył do stołecznego klubu zaledwie kilka miesięcy temu za kwotę miliona euro, Francuz nie sprawdził się przy Łazienkowskiej, choć łącznie wystąpił w 22 meczach rundy jesiennej, w których zdobył bramkę i zaliczył dwie asysty.

Zobacz wideo: Brazylijczyk chce grać w reprezentacji Polski

– Można powiedzieć, choć ciężko stwierdzić z jakiego powodu, że Francuz męczył się w klubie, a klub męczył się z nim. Niby coś grał, ale do końca nie było wiadomo na jakiej powinien występować pozycji. Frustracja rosła po obu stronach aż nastąpiła kulminacja – pisał kilka dni temu o sytuacji Alfareli Piotr Koźmiński na łamach naszego serwisu, jednocześnie informując o planowanym rozstaniu obu stron.

Teraz te doniesienia w oficjalnym komunikacie potwierdziła również Legia. Klub przekazał, że Alfarela do końca obecnych rozgrywek będzie występował na wypożyczeniu w greckim zespole GS Khallithea. Co więcej, stołeczny klub podkreślił, że “dzięki opcji wypożyczenia klub zakłada, że zawodnik będzie regularnie występował i po powrocie do Warszawy ponownie dołączy do zespołu”.

Zespół z Aten plasuje się na przedostatnim miejscu greckiej ekstraklasy. Natomiast Legia Warszawa w rundzie wiosennej będzie próbowała odrobić straty do Lecha Poznań i włączyć się do walki o mistrzostwo Polski. Stołeczny klub kontynuuje też zmagania w Lidze Konferencji.