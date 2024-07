Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Blaz Kramer

Legia sprzeda Kramera, jest zainteresowany klub

Legia Warszawa tego lata bardzo dobrze wzmocniła się na wielu pozycjach. Zespół ze stolicy w czasie okienka transferowego sprowadził do swojego kilku zawodników, którzy już od pierwszego meczu pokazują, że mogą myśleć o mianie topowego transferu w całej lidze w tym roku. Jednym z takich graczy jest oczywiście m.in. Luquinhas, który czaruje swoją grą i przebojowością.

Niemniej stołeczna ekipa także na pozycji napastnika dokonała imponujących transferów. Do zespołu dołączył Jean-Pierre Nsame, który przez wielu uznawany jest za być może przyszłego króla strzelców PKO Ekstraklasy. Stąd też nie może dziwić, że obsada pierwszej linii, w której są jeszcze Gual, Pekhart oraz Migouel Alfarela i Blaz Kramer w najbliższym czasie może ulec pomniejszeniu.

Już jakiś czas temu wydawało się, że z Legii odejdzie ten ostatni, czyli Blaz Kramer. Zawodnik ze Słowenii miał być blisko transferu do ligi tureckiej, ale finalnie temat jego odejścia z Warszawy do Konyasporu upadł. Ale okazuje się, że być może dojdzie do przenosin do innej drużyny, dużo bliżej Polski. Według informacji przekazanych przez Pawła Gołaszewskiego z tygodnika “Piłka Nożna”, Slovan Bratysława również jakiś czas temu wysłał do Legii ofertę i być może klub ze Słowacji wkrótce wróci po napastnika.

Czytaj więcej: Stal Mielec pozyskała zawodnika Śląska Wrocław