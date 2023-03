Jude Bellingham sfinalizuje latem hitowy transfer. Borussia Dortmund próbowała zatrzymać swojego gwiazdora na dłużej, lecz ten jest nastawiony na odejście. Rio Ferdinand doradza reprezentantowi Anglii przenosiny do Manchesteru United.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Rio Ferdinand

Jude Bellingham latem opuści Borussię Dortmund

W walce o utalentowanego pomocnika pozostają największe kluby w Europie

Rio Ferdinand uważa, że Anglik powinien zdecydować się na projekt Manchesteru United

Bellingham podąży za głosem Ferdinanda?

Jude Bellingham jest najbardziej rozchwytywanym zawodnikiem na świecie, jeśli weźmiemy pod uwagę nadchodzące okienko transferowe. W swoich szeregach chcą go wszystkie czołowe europejskie kluby. Utalentowany pomocnik opuści latem Borussię Dortmund i sfinalizuje hitowy transfer ze swoim udziałem.

W grze o Anglika liczą się przede wszystkim Manchester United, Manchester City i Liverpool. Do tej pory faworytem wydawał się być Real Madryt, lecz najprawdopodobniej nie będzie w stanie sprostać finansowym wymaganiom Borussii Dortmund. Rio Ferdinand doradza swojemu rodakowi przenosiny na Old Trafford.

– Jeśli umieścimy na wykresie dwa zespoły, to Manchester United zmierza w górę, a w Liverpoolu mamy stagnację. Nie powiedziałbym, że Liverpool upada, ale inne drużyny ich doganiają, a być może nawet przeganiają.

Gdybym był piłkarzem, weźmy na przykład Jude’a Bellinghama lub Declana Rice’a, dwóch pożądanych angielskich pomocników, którzy mogą odejść latem i ktoś zapytałby mnie: „Manchester United czy Liverpool, gdzie idziesz?”, to odpowiedziałbym, że do Manchesteru United. Zapomnijcie tutaj o moich powiązaniach z tym klubem. Analizuję to, kto może odnieść większe sukcesy w przyszłości. Muszę więc opowiedzieć się po stronie Manchesteru United – mówi Ferdinand.

