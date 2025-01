Wieczysta celuje w dwóch graczy z outsidera PKO BP Ekstraklasy

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Maksym Khlan i Tomas Bobcek mogą wylądować w Betclic 2. Lidze

Lechia Gdańsk po wywalczeniu awansu do PKO BP Ekstraklasy nie potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Biało-zieloni zawodzą nie tylko pod względem sportowym, ale też organizacyjnym. W tabeli ligowej są na przedostatniej pozycji. Ponadto klubowi została zawieszona licencją na grę w PKO BP Ekstraklasie. Tymczasem ciekawe wieści transferowe przekazał Przegląd Sportowy Onet.

Lechia Gdańsk – podsumowanie rundy jesiennej

Źródło twierdzi, że Wieczysta Kraków poważnie zainteresowała się dwoma zawodnika Lechii. Na celowniku klubu zarządzanego przez Wojciecha Kwietnia znajdują się Maksym Khlan i Tomas Bobcek. Pierwszy ma kontrakt ważny do końca tego sezonu, a drugi do końca czerwca 2027 roku.

Khlan to 11-krotny reprezentant Ukrainy w kadrze do lat 21. W tym sezonie piłkarz wystąpił w 15 spotkaniach, notując w nich jedno trafienie i dwa kluczowe podania. Bobcek to z kolei Słowak, którego rynkowa wartość wynosi 400 tysięcy euro. W tej kampanii wystąpił w czterech meczach, zdobywając jedną bramkę.

Jeśli transakcja z udziałem obu graczy do ekipy z Krakowa stanie się faktem, to Wieczysta stanie się głównym faworytem do tego, aby wywalczyć awans do Betclic 1. Ligi. Drużyna obecnie jest na drugiej pozycji z 45 punktami. Do lidera Pogoni Grodzisk Mazowiecki traci cztery oczka.

Krakowianie pierwsze ligowe starcie o punkty rozegrają 1 marca z ŁKS-em II. Lechia natomiast na boisku wróci równy miesiąc wcześniej. 1 lutego zmierzy się na wyjeździe z Motorem Lublin.

