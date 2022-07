PressFocus Na zdjęciu: Dani Ramirez

Lech Poznań poinformował, że Dani Ramirez nie będzie reprezentował już mistrza Polski. Kontrakt Hiszpana został rozwiązany.

Dwa i pół roku w Poznaniu spędził Dani Ramirez

Hiszpan rozstał się z mistrzem Polski

Lech poinformował o rozwiązaniu kontraktu z 30-latkiem, który ma wyjechać za granicę

W Poznaniu zwalniają miejsce dla obcokrajowca

Lech nie zakończył budowania kadry na sezon 2022/2023. W drużynie mistrza Polski zachodzi sporo ruchów personalnych. Niedawno poznaniaków wzmocnił wypożyczony z ligi rosyjskiej szwedzki obrońca Filip Dagerstål. Tym samym w klubie przekroczono limit obcokrajowców, którym można zarejestrować w Ekstraklasie. Problem ten został już jednak rozwiązany, ponieważ Lecha przestał reprezentować Dani Ramirez.

Hiszpański ofensywny pomocnik był w Lechu przez ostatnie dwa i pół roku. W tym czasie rozegrał 93 mecz, strzelając 17 goli i zaliczając 20 asyst. Ramirez nie mógł jednak liczyć na regularne granie, więc chciał transferu. O piłkarza zabiegały polskie kluby, ale Hiszpan nie zamierzał wzmacniać ligowego rywala Lecha. Klub również zachował się honorowo i zgodził się na rozwiązanie obowiązującego jeszcze przez rok kontraktu. Ramirez prawdopodobnie trafi do ligi belgijskiej.

– Dani to dobry piłkarz, który grał u nas przez dwa i pół roku. Był jednym z ważniejszych ogniw w naszej ofensywie, kiedy awansowaliśmy w 2020 roku do Ligi Europy. W ostatnim czasie już grał znacznie mniej, choć jak była tylko potrzeba, to pomagał drużynie na boisku i dołożył cegiełkę także do mistrzostwa Polski – powiedział dyrektor sportowy Lecha, Tomasz Rząsa.

– Zdecydowaliśmy się jednak wraz z trenerem teraz na inne rozwiązania w środku pomocy. A dodatkowo trzeba pamiętać, że mamy limit obcokrajowców, który po przyjściu Filipa Dagerståla przekroczyliśmy i to był też ważny argument. Dziękujemy Daniemu za ten czas spędzony w Kolejorzu i życzymy powodzenia w dalszej karierze piłkarskiej – dodał dyrektor mistrza Polski.

Lech Poznań rozstaje się z Danim Ramirezem. Obowiązująca do 30 czerwca 2023 roku umowa hiszpańskiego pomocnika z Kolejorzem została rozwiązana za porozumieniem stron.



Dani, dziękujemy i powodzenia! 🔵⚪️✊🏼 pic.twitter.com/KKmbMn1l6Z — Mistrz Polski 🥇 (@LechPoznan) July 28, 2022

