Manchester United musi zimą znaleźć zastępcę Cristiano Ronaldo. ESPN donosi, że Czerwone Diabły powalczą o podpis Rafaela Leao. Skrzydłowym Milanu interesują się też inni możni z Premier League: Manchester City i Chelsea.

Rafael Leao wzbudza zainteresowanie gigantów Premier League. Ostatnio do wyścigu dołączył Manchester United

Portugalczyk niedawno strzelił swoją pierwszą bramkę na mundialu

AC Milan oczekuje za skrzydłowego 125 milionów euro

Manchester United rozbije bank dla skrzydłowego Milanu?

Ostatnio Manchester United poinformował o rozwiązaniu umowy z Cristiano Ronaldo za porozumieniem stron. Oznacza to, że zimą klub będzie musiał znaleźć zastępstwo dla weterana. I dzięki zwolnieniu pokaźnej pensji 37-latka, będzie miał ku temu finansowe możliwości.

Rafael Leao od dawna wzbudza zainteresowanie zespołów z Premier League. O 23-latka walczy już Manchester City, a także Chelsea. The Blues chciałoby wymienić się z Milanem zawodnikami, ale Rossoneri powiedzieli już dosadnie, że zależy im tylko na gotówce. To właśnie do walki o podpis Portugalczyka dołączył Manchester United.

Jeszcze niedawno mistrzowie Włoch mieli oczekiwać opłacenia klauzuli odstępnego w wysokości 150 milionów euro. Teraz Football Italia informuje, że są skłonni zaakceptować już ofertę rzędu 125 milionów. Milan nie zamierza spieszyć się z ewentualnymi negocjacjami. Leao wszedł z ławki podczas pierwszego meczu reprezentacji Portugalii podczas Mistrzostw Świata w Katarze i zdołał strzelić bramkę. Włosi są świadomi, że dobry turniej może tylko podnieść wartość ich podopiecznego. Sam zainteresowany oczekuje rocznych zarobków w wysokości dziewięciu milionów euro.

Leao rozegrał w tym sezonie już 20 spotkań dla klubu. Zanotował w nich siedem bramek i dziewięć asyst.

