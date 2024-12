Rafael Leao to cel transferowy Barcelony. Milan jest przekonany, że gwiazdor będzie kontynuował karierę na San Siro - informuje "Calciomercato".

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao (z lewej)

Leao zostanie w Milanie? Klub jest tego pewny

Rafael Leao to jeden z celów transferowych Barcelony na przyszły rok. Po sezonie 2024/2025 w Katalonii ma się pojawić nowa wielka gwiazda. Joan Laporta chce w ten sposób udowodnić, że klub zmierza w dobrym kierunku, także pod kątem finansowym. Hansi Flick liczy na konkretne wzmocnienie ofensywy – Leao to czołowy kandydat obok Chwiczy Kwaracchelii czy Mohameda Salaha. Nieoficjalnie mówi się, że sam Portugalczyk bardzo chciałby przenieść się do hiszpańskiego giganta.

Innego zdania jest Milan. Zdaniem “Calciomercato” nie ma obaw, że gwiazdor zdecyduje się opuścić San Siro. W przeszłości miał wiele okazji, by naciskać na transfer, lecz za każdym razem pokazywał swoją lojalność i przywiązanie. Teraz ma być podobnie – odbudowuje formę pod wodzą Paulo Fonseki, który wiąże z nim długoterminowe plany. Leao w dalszym ciągu ma być kluczową postacią zespołu i decydować o losach kolejnych meczów.

Kontrakt Leao obowiązuje do połowy 2028 roku. Milan nie odczuwa presji sprzedaży, co mogłoby zmienić w zasadzie tylko zachowanie samego zawodnika. Do tej pory nie odnotowano jakichkolwiek sygnałów, które sugerowałyby, że planuje zmianę otoczenia.

Leao gra w Milanie od 2019 roku. Wówczas ściągnięto go z Lille za kwotę wynoszącą niemal 50 milionów euro. Nie od razu stał się absolutną gwiazdą – minęło wiele czasu, zanim wskoczył na najwyższy poziom. W tym sezonie zgromadził pięć bramek i pięć asyst w 18 występach.