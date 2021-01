Źródło: The Times

Chociaż Gareth Bale ma być zadowolony z faktu, że wrócił do Anglii i Tottenhamu Hotspur, dziennik The Times sugeruje, że jego przygoda z tym krajem może się szybko skończyć. Prognozuje się, że Walijczyk będzie musiał wrócić po sezonie do Realu Madryt.

Problemy zdrowotne związane z kolanem sprawiły, że Gareth Bale stracił trzy mecze Premier League i dwa w ramach Europa League. Z powodu urazu łydki był natomiast wykluczony z trzech innych pojedynków Tottenhamu. Łącznie Walijczyk rozegrał od początku sezonu tylko 12 meczów, co daje 623 minuty na boisku.

The Times donosi, że mimo problemów zdrowotnych Bale cieszy się z przeprowadzki do Londynu i czuje się w Tottenhamie lepiej niż w Realu Madryt, skąd został wypożyczony. Gracz ma mieć także dobre relacje z kolegami z szatni i menedżerem Jose Mourinho. Nie daje mu to jednak gwarancji tego, że pozostanie w kadrze Spurs na kolejny sezon.

Bale musiałby wystrzelić z formą

Działacze Tottenhamu nie zamierzają bowiem przedłużać wypożyczenia Bale’a o kolejne 12 miesięcy, a tym bardziej wykupywać go na stałe. Tylko wyjątkowa zwyżka formy tego zawodnika mogłaby przekonać Koguty do zmiany decyzji.

Warto odnotować, że kontrakt Bale’a z Realem Madryt jest ważny do czerwca 2022 roku. Spekuluje się, że zawodnik ten mógłby powrócić do Anglii jako wolny gracz, gdy zakończy już swoją współpracę z Królewskimi. Bale ma 31 lat, więc wciąż może liczyć na grę na wysokim poziomie przez kilka kolejnych sezonów. Warunkiem jest jednak to, że nie będzie przeszkadzać mu w tym jego zdrowie.