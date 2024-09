Kylian Mbappe tego lata przeniósł się z PSG do Realu Madryt. Jak informuje L'Equipe, francuski gwiazdor w 2022 roku chciał transferu do jednego z gigantów Premier League.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe naciskał na transfer do Liverpoolu

Kylian Mbappe to obecnie jedna z największych gwiazd piłki nożnej. Tego lata o Francuzie zrobiło się bardzo głośno ze względu na jego odejście z PSG i dołączenie do Realu Madryt. W ten sposób zakończyła się wielomiesięczna saga transferowa z udziałem gwiazdora. Dla wielu ekspertów i kibiców był to jasny scenariusz, który musiał się w końcu wydarzyć. Jednak rzeczywistość była nieco inna.

Szokującymi informacjami podzielił się francuski serwis L’Equipe. Według tego źródła Kylian Mbappe wcale nie musiał trafić na Santiago Bernabeu. Okazuje się, że w 2022 roku gwiazdor wyraził zgodę na transfer do Liverpoolu. W tamtym okresie napastnik był mocno niezadowolony z polityki transferowej PSG i z tego powodu naciskał na odejście.

W pewnym momencie w mediach rzeczywiście pojawiał się temat przenosin Francuza do Liverpoolu. Jednak raczej nikt się nie spodziewał, że Mbappe jest poważnie zainteresowany takim ruchem, wiedząc o poczynaniach Realu Madryt.

Patrząc na to z perspektywy czasu, można się nieco dziwić. Jeśli gwiazdor faktycznie tak ostro zareagował na działania PSG, to naprawdę trudno zrozumieć, dlaczego w 2022 roku zdecydował się na dwuletnie przedłużenie kontraktu.

