Guardiola straci doświadczonego piłkarza. Poważne zainteresowanie z Arabii Saudyjskiej

Kyle Walker na celowniku trzech klubów z Arabii Saudyjskiej

Pep Guardiola przeżywa najtrudniejszy okres swojej kariery w Manchesterze City. Obrońcy mistrzowskiego tytułu w Anglii zajmują obecnie dopiero szóste miejsce w Premier League, a do liderującego Liverpoolu tracą aż 14 punktów. Hiszpański menedżer ma w planach przeprowadzenie kilku zmian w składzie w nadchodzących miesiącach, które mają odświeżyć drużynę.

Jak informuje “CaughtOffside”, klub z Etihad Stadium może być otwarty do sprzedaży Kyle’a Walkera, jeśli uda się znaleźć odpowiedniego następcę na prawą obronę. Reprezentant Anglii wzbudza poważne zainteresowanie ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej. Al Nassr, Al Ahli i Al Ittihad mają zamiar złożyć oferty w nadchodzącym zimowym oknie transferowym za 34-latka. Jego kontrakt z The Citizens obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.

Kluby z Saudi Pro League wkrótce mają złożyć oferty na poziomie 12-15 milionów euro za Kyle’a Walkera. Mimo rosnącego zainteresowania, Anglik wciąż pozostaje kluczową postacią w Manchesterze City, a jego doświadczenie i przywództwo są nieocenione.

Przypomnijmy, że Anglik dołączył do Man City z Tottenhamu Hotspur w 2017 roku i od tego czasu stał się jednym z najlepszych prawych obrońców na świecie. W jego dorobku znajduje się ponad 300 rozegranych meczów w barwach The Citizens, a także liczne trofea, w tym sześć tytułów mistrza Anglii, Liga Mistrzów, dwa Puchary Anglii.