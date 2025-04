Neymar w Bayernie? Krytyczny komentarz legendy klubu

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Lotthar Matthaus o Neymarze w Bayernie Monachium

Neymar aktualnie broni barw Santosu, ale wciąż liczy na powrót do europejskiej piłki. Media ostatnio podawały, że menedżer Brazylijczyka zaoferował swojego klienta sternikom Bayernu Monachium. Konkretna reakcją w sprawie wyróżnił się były reprezentant Niemiec.

– Nie potrzebujemy showmana w Bayernie. Neymar ma o sobie zbyt wysokie mniemanie, to moja opinia z zewnątrz, ale widziałem to wiele razy. Jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, dlatego grał w klubach, w których grał, zarabiał pieniądze… To wszystko jest dobre, ale Bayern to rodzina. Dbamy o siebie nawzajem. Mam wrażenie, że Neymar bardziej dba o siebie niż o drużynę – mówił Matthaus w rozmowie z ESPN.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

– Dlatego uważam, że to, co robi, jest normalne, ale z drugiej strony, gdyby grał w Bayernie, zmieniłby trochę swój sposób gry. Nie potrzebujemy kogoś, kto stawia siebie na pierwszym miejscu, ale kogoś, kto podąża za drużyną i wspólnie z nią osiąga wyniki – dodał były piłkarz.

– Jedenaście lat temu dla Bayernu i niemieckiego futbolu byłoby wspaniale, gdyby taki piłkarz jak Neymar grał w Bundeslidze. Niemniej w ostatnich 10 latach dużo się zmieniło – podsumował Niemiec.

Można przypuszczać, że Matthaus w swojej wypowiedzi miał na myśli między innymi to, że Brazylijczyk niedawno przyszedł do szatni Santosu ubrany w garnitur z emblematem Batmana z kolekcji Warner Bros. Discovery, co miało na celu uwiecznienie 85, rocznicy powstania komiksowego bohatera. Neymar aktualnie leczy kontuzję biodra, której doznał przy okazji ostatnich spotkań reprezentacji Brazylii w eliminacjach do MŚ 2026.

Czytaj także: Real Madryt przed rewolucyjną zmianą, nowa wizja ma wyleczyć rany