fot. PressFocus Na zdjęciu: Kacper Kozłowski

Wreszcie poznaliśmy szczegóły dotyczące najbliższej przyszłości Kacpra Kozłowskiego. 18-latek sezon 2022/2023 spędzi na wypożyczeniu w holenderskim Vitesse Arnhem. Klub oficjalnie poinformował o sfinalizowaniu transakcji.

W styczniu 2022 roku Brighton wykupiło Kacpra Kozłowskiego za 11 milionów euro

Rundę wiosenną 18-latek spędził na wypożyczeniu w Royale Union Saint-Gilloise

Teraz Polaka czeka kolejne wypożyczenie. Przez najbliższe 12 miesięcy będzie grał dla holenderskiego Vitesse Arnhem

Eredivisie rozwija młode talenty

Kacper Kozłowski to bez wątpienia jeden z największych polskich talentów młodego pokolenia, a może i największy. Zimą 2022 roku spore pieniądze zdecydowało się wydać na niego angielskie Brighton. Pogoń Szczecin zarobiła wówczas na swoim wychowanku aż 11 milionów euro.

Wiadome było, że 18-latek nie miał z marszu większych szans na grę w Premier League, zatem rundę wiosenną spędził na wypożyczeniu w Royale Union Saint-Gilloise. Nie była to najlepsza decyzja, ponieważ bijąca się o krajowe mistrzostwo ekipa niespecjalnie chciała zmieniać coś w swoim składzie. Kozłowski zaliczył tam raptem dziewięć spotkań.

Latem wrócił on do Brighton, gdzie przebywał z drużyną na okresie przygotowawczym do nowego sezonu. Wciąż najlepszą opcją dla niego wydawało się wypożyczenie, bowiem dla menedżera Grahama Pottera dalej nie był jakościową opcją. Temat jego ewentualnej przeprowadzki przedłużał się w czasie, irytując polskich kibiców. Brak regularnej gry Kozłowskiego może wpłynąć na kwestię jego wyjazdu na Mistrzostwa Świata w Katarze.

Sprawa jego przyszłości wreszcie się wyjaśniła. Sześciokrotny reprezentant Polski najbliższe 12 miesięcy spędzi na wypożyczeniu w Vitesse Arnhem. Eredivisie to dobry kierunek dla utalentowanych zawodników, którzy nie są jeszcze gotowi do gry na najwyższym poziomie. W przeszłości w Holandii skrzydła rozwinął między innymi Arkadiusz Milik, który lada moment zostanie ogłoszony nowym napastnikiem Juventusu.

