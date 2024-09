Polski zawodnik wylądował w Egipcie. Transfer potwierdzony

Konrad Michalak w obecnym sezonie nie będzie reprezentował barw saudyjskiego Ohod Club. Polski zawodnik będzie kontynuował karierę w Egipcie, gdzie dołączy do Zamalek SC.

PressFocus Na zdjęciu: Konrad Michalak

Oficjalnie: Konrad Michalak wzmocnił Zamalek SC

Konrad Michalak we wrześniu minionego roku zdecydował się opuścić Europę. Wychowanek akademii Falubazu Zielona Góra zdecydował się dołączyć do Ohod FC, które na co dzień rywalizuje w drugiej lidze saudyjskiej. Po upływie niespełna roku przygoda 26-letniego skrzydłowego w Arabii tymczasowo dobiegła końca.

W czwartkowy wieczór media społecznościowe obiegła informacja, że Konrad Michalak znalazł nowy klub. Polski zawodnik zasilił szeregi Zamalek SC. 26-latek dołączył do egipskiego zespołu na zasadzie rocznego wypożyczenia, po tym jak jego nowy zespół doszedł do porozumienia z Ohod FC.

Zamalek SC to czołowa drużyna w swoim kraju. W poprzednim sezonie ten zespół zajął trzecią lokatę w lidze na koniec sezonu. Warto zaznaczyć, że Konrad Michalak będzie jedynym graczem tej ekipy, który pochodzi z Europy.

Konrad Michalak opuścił Polskę w 2020 roku i od tamtej pory próbuje swoich sił za granicą. Wychowanek Falubazu Zielona Góra w seniorskiej karierze reprezentował barwy m.in. Zagłębia Sosnowiec, Legii Warszawa, Wisły Płock oraz Lechii Gdańsk. 26-latek jednak nie zagrzał w żadnym z tych zespołów na dłużej miejsca. Cztery lata temu rosyjski Achmet Grozny zapłacił za jego transfer z trójmiejskiego zespołu aż 1,5 miliona euro. Tutaj też Polak kompletnie się nie odnalazł. W barwach tej drużyny rozegrał zaledwie osiem spotkań, w których strzelił jednego gola.

