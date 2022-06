Pressfocus Na zdjęciu: Jan Bednarek (z prawej)

Jan Bednarek może tego lata opuścić Southampton. Takiego scenariusza chce Polak. Niewykluczone, że w sezonie 2022/2023 zagra u Jose Mourinho.

Jan Bednarek dąży do opuszczenia Southampton

Angielski klub wycenił go na około 15 milionów euro

Polakiem interesuje się Roma

Dwaj kadrowicze w czołowym włoskim klubie?

Jan Bednarek od kilku lat jest podstawowym piłkarzem Southampton. Polak ma pewną pozycję w drużynie, ale i tak jest łączony z transferem. Nie są to jednak czołowe drużyny w Premier League. W kontekście 26-letniego defensora wymieniani są przedstawiciele Serie A i to z wyższej półki. Najnowszy chętny to Roma.

Bednarek w Southampton czasami popełnia dość proste błędy. Ponadto ma swoje ograniczenia szybkościowe. Między innymi te czynniki sprawiają, że trudno mu o transfer do klubu z big six Premier League. Z kolei we Włoszech kładą nacisk na inne elementy. To sprawia, że Polak mógłby odnaleźć się na Półwyspie Apenińskim, gdzie nasi piłkarze mają już wyrobioną dobrą markę.

W kontekście Bednarka wymieniane było Napoli. Najnowszy klub zainteresowany transferem do Roma, która potrzebuje wzmocnić się przed walką o czołówkę Serie A i rywalizacją w Lidze Europy. Jose Mourinho przydałby się nowy środkowy obrońca. Koszt transferu to około 15 milionów euro.

Transfer reprezentanta Polski zdaje się być naprawdę realny. Bednarek chce bowiem zmienić otoczenie. Świadomość tego ma też Southampton, które szykuje się na odejście 26-latka. Święci sprowadzili już nowego obrońcę (Armel Bella-Kotchap z VFL Bochum). Roma to nie jedyny chętny. Warto jednak pamiętać, że w rzymskim zespole Bednarka trenowałby Jose Mourinho, co jest kuszącą wizją. Z kolei w szatni obrońca spotkałby kolegę z kadry, czyli Nicolę Zalewskiego.

