Kolejny piłkarski diament na celowniku Borussii Dortmund

Borussia Dortmund wciąż nie może być pewna zatrzymania w klubie Jadona Sancho. Anglik łączony jest przez media z transferem do Manchesteru United. Tymczasem najnowsze doniesienia medialne sugerują, że na celowniku wicemistrzów Niemiec znalazł się Jayden Braaf.

Borussia Dortmund kolejny raz zwróciła zatem uwagę na zawodnika z akademii piłkarskiej The Citizens, czytamy na łamach Bildu. Przypomnijmy, że Sancho właśnie z Manchesteru City dołączył do ekipy z Westfalii. 20-latek trafił do Borussii w 2017 roku.

Aktualnie na celowniku BVB znalazł się natomiast 18-letni zawodnik. Urodzony w Amsterdamie piłkarz może grać na lewym lub prawym skrzydle. Tym samym w przypadku finalizacji transferu wzmocniłby ofensywę ekipy z Dortmundu.

W trakcie trwającej kampanii Braaf wystąpił łącznie w dwóch spotkaniach. Do Man City trafił w 2018 roku z akademii piłkarskiej PSV Eindhoven. Wcześniej pierwsze kroki w świecie piłki stawiał w akademii piłkarskiej AFC Ajaxu.

W kontekście holenderskiego zawodnika godne uwagi jest to, że regularnie otrzymuje powołania do młodzieżowych reprezentacji Holandii. W zespole Oranje do lat 18 zaliczył już trzy spotkania, w których zdobył dwie bramki.