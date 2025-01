Bayern Monachium od dłuższego czas miał w planach pozyskanie nowego bramkarza. Wygląda na to, że wykonał krok w tym kierunku. Wieści przekazał dziennikarz Christian Falk.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Jonas Urbig zostanie nowym bramkarzem Bayernu Monachium

Bayern Monachium w tym sezonie zmierza pewnym krokiem po kolejne w historii mistrzostwo Niemiec. Bawarczycy aktualnie mają sześć oczek przewagi nad drugim w tabeli Bayerem Leverkusen. Tymczasem władze klubu pracują nad pozyskaniem nowego golkipera, a wieściami w sprawie podzielił się dziennikarz Christian Falk z Bildu.

Źródło podaje, że doszło ostatnio do spotkania dyrektora sportowego monachijczyków – Maxa Eberla z dyrektorem zarządzającym FC Koeln – Christianem Kellerem, w którego trakcie miały zostać omówienie ostatnie szczegóły dotyczące transferu Jonasa Urbiga. Miało się to odbyć w Dusseldorfie.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Suma transakcji ma wynieść 10 milionów euro już wraz z wszystkimi bonusami. 21-latek stanie się zatem rywalem do gry dla Manuela Neuera i Svena Ulreicha.

Urbig to młodzieżowy reprezentant Niemiec w kadrze do lat 21, w której zaliczył osiem występów. Zawodnik jest wychowankiem FC Koeln, który w trakcie pobytu w tym klubie był też wypożyczony do Greuther Furth.

W tym sezonie młody golkiper wystąpił jak na razie w 11 spotkaniach. Skapitulował w nich 22 razy. W dwóch meczach zachował natomiast czyste konto. Urbig ma zatem duży wpływ na to, że w tej kampanii ekipa z Kolonii walczy o powrót do Bundesligi, zajmując obecnie drugie miejsce premiowane awansem o ligę wyżej.