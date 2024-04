Klub gwiazd Hollywood ma zamiar pozyskać bramkarza z Arsenalu

Arthur Okonkwo obecnie przebywa na wypożyczeniu we Wrexham. Walijska drużyna, która ostatnio zapewniła sobie awans do League One, chce definitywnie pozyskać 22-letniego bramkarza - poinformował brytyjski dziennik Daily Mail. Angielski golkiper na Racecourse Ground trafił z Arsenalu, którego jest wychowankiem.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ryan Reynolds i Rob McElhenney

Reynolds i McElhenney chcą zatrzymać wychowanka Arsenalu

Wrexham to walijski klub, którego od 2020 roku współwłaścicielami są dwie gwiazdy Hollywood – Ryan Reynolds oraz Rob McElhenney. Drużyna znana jako Czerwone Smoki pod rządami słynnych aktorów robi ogromne postępy, czego efektem ostatnio był drugi z rzędu awans na wyższy poziom rozgrywkowy. Zespół The Red Dragons od przyszłej kampanii będzie występował w League One (trzecia liga), a jego następnym celem ma być bilet do Championship.

Ryan Reynolds i Rob McElhenney już pracują nad transferami przed kolejnym wyzwaniem. Jak donosi brytyjska gazeta “Daily Mail”, Wrexham AFC w najbliższym letnim okienku transferowym będzie chciał sprowadzić Arthura Okonkwo na stałe. 22-letni bramkarz obecnie występuje w walijskiej ekipie na zasadzie wypożyczenia z Arsenalu. Urodzony w Londynie golkiper prezentuje się bardzo dobrze w drużynie z Racecourse Ground, która liczy na kontynuowanie współpracy.

Walijczycy muszą jednak zmierzyć się ze sporą konkurencją. Kontrakt Arthura Okonkwo z Kanonierami wygasa już 30 czerwca 2024 roku, więc Anglik prawdopodobnie będzie do wzięcia w formie wolnego transferu. To natomiast wzbudza zainteresowanie kilku klubów Premier League.