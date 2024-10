Klopp szuka młodych talentów. Na liście dwie perełki Barcelony

Imago / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Noah Darvicha i Aleix Garrido w notesie Jurgena Kloppa

Jurgen Klopp przez ostatnie dziewięć lat pracował w roli trenera Liverpoolu. Za jego kadencji The Reds stali się jednym z czołowych klubów w Europie. Na koncie niemieckiego szkoleniowca jest triumf m.in. w Premier League oraz Lidze Mistrzów. Fantastyczna praca, którą wykonał na Anfield Road, dobiegła jednak końca wraz z zakończeniem sezonu 2023/2024.

57-latek zdecydował się odejść z Liverpoolu na własne życzenie, tłumacząc swoją decyzję potrzebą odpoczynku. Niewielu spodziewało się, że zaledwie trzy miesiące po rozstaniu z The Reds zmieni zdanie i wróci do pracy w futbolu. Co prawda Klopp nie został ponownie trenerem, lecz będzie pracował jako szef struktur piłkarskich w koncernie Red Bull. Pod swoimi skrzydłami będzie mieć takie kluby jak RB Lipsk, RB Salzburg, RB Bragatino czy New York Red Bulls.

Wszystko wskazuje na to, że Jurgen Klopp, choć oficjalnie rozpocznie pracę od nowego roku, to ma w swoim notesie kilku zawodników wartych uwagi. Jak przekazał dziennikarz Sebastien Vidal z polecenia byłego trenera Liverpoolu do rodziny Red Bulla ma trafić dwóch zawodników FC Barcelony. Na liście życzeń umieszczono takie nazwiska jak Noah Darvicha i Aleix Garrido.

Garrido to 20-letni pomocnik, który jest wychowankiem La Masii. Obecnie występuje na trzecim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii, gdzie zakłada koszulkę Barcelony Atletic. Z kolei Noah Darvicha to piłkarsko wychował się w Niemczech, bowiem jest wychowankiem SC Freiburg. Do stolicy Katalonii przeniósł się latem ubiegłego roku za ok. 2,5 mln euro. Tak jak Garrido gra w Barcelonie Atletic.