Kiwior coraz bliżej transferu. Włoski gigant pyta o Polaka [NASZ NEWS]

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior wypożyczony do Napoli? Di Marzio: Arsenal pozwoli mu odejść

Jakub Kiwior nie jest pewnym punktem Arsenalu i od dłuższego czasu jest łączony ze zmianą klubu. Mikel Arteta niechętnie stawia na reprezentanta Polski, co oczywiście negatywnie wpływa na jego rozwój. Sytuację defensora chciałoby wykorzystać SSC Napoli, które poszukuje dodatkowej opcji w defensywie.

WIDEO: Katastrofa Kiwiora

Gianluca Di Marzio poinformował Goal.pl, że Napoli nawiązało wstępny kontakt z Arsenalem, a Kanonierzy są chętni na wypożyczenie Polaka w zimowym oknie transferowym. Co prawda Antonio Conte ma pewne wątpliwości co do dyspozycji zawodnika, ale mimo tego Azzurri będą starali się o ten transfer.

– Napoli zapytało o sytuację Kiwiora, a teraz Arsenal jest otwarty na to, aby go wypożyczyć. Antonio Conte zastanawia się, czy jest wystarczająco dobry, aby grać dla Napoli, ponieważ nie gra w Arsenalu, ale na pewno zapytają i spróbują go wypożyczyć. Teraz jest moment, aby wrócił do Włoch, ponieważ musi grać – ocenił Gianluca Di Marzio.

Według Di Marzio istnieje duża szansa, że Jakub Kiwior znajdzie klub we Włoszech. Ekspert twierdzi także, że Polak na boiskach Serie A będzie mógł odbudować swoją formę, którą niegdyś zapracował na transfer do Anglii.

Rozwoju sytuacji można się spodziewać już w najbliższych tygodniach. Zimowe okno transferowe rozpocznie się 1 stycznia i wówczas Arsenal najpewniej postara się wypożyczyć Polaka.