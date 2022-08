Pressfocus Na zdjęciu: Inigo Martinez

Jak twierdzą hiszpańscy dziennikarze, a konkretnie Jose Manuel Monje, FC Barcelona obrała nowy cel transferowy, jakim jest Inigo Martinez. Zdaniem żurnalisty, klub ma w najbliższym czasie złożyć za niego oficjalną ofertę.

FC Barcelona wciąż stara się wzmacniać kadrę przed nowym sezonem

Na celowniku klubu znalazł się Inigo Martinez z Athleticu Bilbao

Według jednego z hiszpańskich dziennikarzy, klub ma już przygotowaną oficjalną ofertę za 30-latka

Szykuje się kłopot bogactwa w formacji obronnej Barcy

Mimo że FC Barcelona jest jednym z najaktywniejszych na rynku transferowym zespołów, a do klubu trafiło już latem pięciu nowych zawodników, wicemistrzowie Hiszpanii nie zamierzają na tym poprzestawać. Taki komunikat swoimi wypowiedziami kreuje Joan Laporta. Po sprowadzeniu Kounde wydawało się, że priorytetem dla klubu będzie sprowadzenie Cesara Azpilicuety. Zgodnie z doniesieniami hiszpańskich dziennikarzy, na Camp Nou może jednak trafić inny obrońca.

Jose Manuel Monje przekazał w poniedziałek, że klub poważnie interesuje się Inigo Martinezem i w przeciągu najbliższych godzin ma za niego złożyć oficjalną ofertę transferową. 30-latek w przeszłości był łączony już z przenosinami do Dumy Katalonii. Informacje przekazane przez Monję są jednak sporym zaskoczeniem.

W ciągu najbliższych kilku godzin Barcelona złoży Athletic konkretną ofertę za Iñigo Martíneza. [@monjeondavasca] — BarcaInfo (@_BarcaInfo) August 1, 2022

30-latek ma za sobą znakomity sezon w barwach Athleticu Bilbao, a jego kontrakt wygasa w przyszłym roku. Hiszpan byłby chętny na przenosiny do FC Barcelony, w której mógłby rywalizować o trofea. Ponadto za transferem Baska opowiada się Xavi, który widziałby go w składzie kosztem Gerarda Pique. Niektórzy hiszpańscy dziennikarze twierdzą, że Inigo Martinez przeniesie się do Barcy, ale za rok, kiedy klub pożegna się już z Pique.