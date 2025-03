Świderski chciał grać w Legii! Klub nie podjął ryzyka

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Karol Świderski

Świderski myślał o powrocie do Polski

Karol Świderski podczas zimowego okienka zamienił Charlotte FC na grecki Panathinaikos. Zanim transfer został sfinalizowany, media łączyły go z powrotem do Polski. Zainteresowana sprowadzeniem go do siebie była Legia Warszawa, która ostatecznie zrezygnowała, więc hitowy ruch nie doszedł do skutku. Po czasie reprezentant Polski przyznał, że temat faktycznie istniał, a rozmowy były prowadzone.

W kwestii potencjalnych przenosin Świderskiego do Legii pojawiły się nowe informacje. Okazuje się, że nie tyle toczyły się w tej sprawie rozmowy, co sam napastnik był chętny, aby przenieść się do Warszawy. Deklarował gotowość do obniżenia swoich dotychczasowych zarobków – w Stanach Zjednoczonych otrzymywał większe pieniądze, niż Legia byłaby w stanie mu zapłacić.

Stołeczny klub nie zdecydował się finalnie na podjęcie finansowego ryzyka, więc Świderski wylądował w Grecji. Zaliczył tam bardzo dobry start – w dziesięciu meczach dla Panathinaikosu zgromadził dwie bramki oraz dwie asysty. Aktualnie przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski, która w piątek rozpocznie zmagania w eliminacjach do mistrzostw świata.

– Temat nie był w sferze marzeń Legii, tylko już na polu negocjacji. Karol sam już o tym wspomniał, więc się nie obrazi. Kiedyś rozmawialiśmy i Karol powiedział, że jest za przejściem do Legii. Byłby w stanie zejść do poziomu finansowego, który by pasował Legii. Nie miałby z tym problemu. Był tym tematem zainteresowany jeszcze przed plotkami. Legia finansowo nie zaryzykowała – ujawnił Sebastian Staszewski w programie na kanale Meczyki.pl.