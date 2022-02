fot. PressFocus Na zdjęciu: Alessio Romagnoli

Alessio Romagnoli ma kontrakt ważny z AC Milan do końca czerwca tego roku. Wszystko wskazuje na to, że kapitan Rossonerich nie przedłuży umowy z klubem z San Siro i latem zmieni pracodawcę. Chętnych na pozyskanie 27-latka nie brakuje.

Alessio Romagnoli po sezonie najpewniej rozstanie się z Milanem

CalcioMercato.com przekazało nowe wieści na temat zawodnika

Największe szanse na pozyskanie Włocha latem maja Juventus i Lazio

Romagnoli musi dokonać trudnego wyboru

Alessio Romagnoli według informacji CalcioMercato.com znajduje się przede wszystkim na celowniku takich klubów jak Juventus, czy Lazio. Obie ekipy są poważnie zainteresowane pozyskaniem zawodnika na zasadzie wolnego transferu.

Według włoskich dziennikarzy Romagnoli jest bardziej chętny, aby kontynuować karierę w klubie z Rzymu, któremu kibicował w dzieciństwie. Niemniej za przeprowadzką piłkarza do Juve przemawia z kolei postać jego agenta Mino Raioli, który jest świadomy tego, że władze Starej Damy mogą zaoferować atrakcyjniejszą ofertę.

W szeregach ekipy z Turynu obrońca broniący obecnie barw Milanu mógłby być następcą Leonardo Bonucciego lub Giorgio Chielliniego, którzy są coraz bliżej zakończenia piłkarskiej kariery. Fani Juve mogą sobie z kolei wyobrazić środek defensywy Juventusu, składający się z duetu Matthisj De Ligt-Alessio Romagnoli.

Doświadczony obrońca to wychowanek AS Roma, której barwy reprezentował w latach 2012-2015. Następnie dołączył za 25 milionów euro do Milanu. Dzisiaj rynkowa wartość 12-krotnego reprezentanta Włoch wynosi 20 milionów euro.

27-letni obrońca rozegrał w tej kampanii 27 meczów, w których strzelił jednego gola, a ponadto zaliczył jedną asystę.

